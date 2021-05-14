Три человека пострадали в ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Департамента полиции города уточнили, что авария была 13 мая около 12:30 часов. «Водитель – гр. И., управляя автомобилем марки Lada и следуя по улице Жангельдина в южном направлении, на пересечении с улицей Баянаульская, двигаясь по полосе общественного транспорта, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем марки Mitsubishi Pajero под управлением водителя – гр. Д., который следовал по улице Баянаульская в восточном направлении.

По инерции от удара автомобиль марки «Lada» допустил наезд на пешехода – гражданку А., 1958 года рождения, которая стояла на юго-восточной обочине проезжей части. В результате ДТП пешеход доставлена в ГКБ №7. Пассажиры автомобиля марки «Lada – гр. З., 1985 года рождения, доставлена в АМКБ, гр. М., 2007 года рождения, доставлена в ДГКБ №1. Материал принят в производство сотрудниками УП Жетысуского района», – сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.