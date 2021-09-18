Три человека пострадали при тушении степного пожара в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки сотрудники ДЧС с добровольцами ликвидировали шесть пожаров. Во время тушения одного из них постадали три человека, которые получили ожоги 18%, 28% и 90% тела, передает корреспондент МИА «Казинформ»

За сутки 18 сентября на территории Карагандинской области ликвидировано шесть природных пожаров и возгораний на территории Актогайского района (площадь горения - 200 га, 500 га, 2000 га), Каркаралинского района (площадь горения 530 га, 300 га) и Шетского района (40 га).

«В ходе ликвидации природного пожара в Балкантауском сельском округе Каркаралинского района получили ожоги и госпитализированы в больницу три жителя поселка Егиндыбулак: 1989, 1979 и 1973 года рождения, получившие термические ожоги 18%, 28% и 90%», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Сегодня утром, 18 сентября, локализован природный пожар в Актогайском районе на площади 300 га.

В ликвидации природных пожаров было задействовано 339 человек и 94 единиц техники, в том числе от Департамента по ЧС (93 человека, 22 единицы техники) и добровольных противопожарных формирований местных исполнительных органов (246 человек, 72 единицы техники).