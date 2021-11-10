Три человека пострадали от хлопка газовоздушной смеси в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Три человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси отопительного котла в Атырау. Инцидент произошел в жилом доме в микрорайоне Балауса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошлой ночью в частном жилом доме по улице 24 микрорайона Балауса города Атырау произошел хлопок газовоздушной смеси отопительного котла на природном газе. После хлопка загорелся дом общей площадью 120 квадратных метров. В результате произошло полное возгорание кровельного покрытия и внутренних помещений жилого дома. При пожаре пострадали 3 человека, они госпитализированы в областную больницу», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

В тушении пожара были задействованы 16 сотрудников ДЧС и 6 единиц техники, бригада скорой помощи из 9 человек.