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Три человека пострадали от хлопка газовоздушной смеси в Атырау

10 Ноября 2021 14:38
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Три человека пострадали от хлопка газовоздушной смеси в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Три человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси отопительного котла в Атырау. Инцидент произошел в жилом доме в микрорайоне Балауса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Прошлой ночью в частном жилом доме по улице 24 микрорайона Балауса города Атырау произошел хлопок газовоздушной смеси отопительного котла на природном газе. После хлопка загорелся дом общей площадью 120 квадратных метров. В результате произошло полное возгорание кровельного покрытия и внутренних помещений жилого дома. При пожаре пострадали 3 человека, они госпитализированы в областную больницу», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

В тушении пожара были задействованы 16 сотрудников ДЧС и 6 единиц техники, бригада скорой помощи из 9 человек.


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#Атырауская область   #Происшествия   #Регионы   #МЧС   #Пожар   #ДЧС  
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Автор:

Виктор Сутягин

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