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Три человека погибли за сутки при пожарах в ВКО

20 Ноября 2021 11:10
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Три человека погибли за сутки при пожарах в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане при пожаре в жилых домах погибло 3 человека за минувшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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Первый случай произошел в селе Бутаково г.Риддер. Тело хозяина, 1936 года рождения, получившего отравление продуктами горения при пожаре в бане, обнаружили огнеборцы. Причиной послужило несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Второй факт гибели зарегистрирован в г.Шемонаиха. Хозяйка, 1937 года рождения, эксплуатировала электрообогреватель- «ветродуйку», оставив ее включенной у деревянного столика, что привело к пожару и ее гибели.

В Уланском районе мужчина, 1988 года рождения, погиб при пожаре в доме по причине неосторожного обращения с огнем.

Во всех указанных выше домах профилактику спасатели проводили и ознакомили владельцев с мерами безопасности. Всего специалистами ДЧС ВКО с начала года в целях инструктирования совершено более 331 тысячи обходов домов, владельцам которых вручены рекомендации по недопущению пожаров и правил эксплуатации печей, газовых баллонов и электроприборов.




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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Пожар  
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