Три человека погибли в военной части в Арыси - Минобороны РК
О гибели двух гражданских лиц и одного военнослужащего по контракту в Арыси сообщили в Министерстве обороны РК, передает передает агентство Kazinform.
- Сегодня, 5 июля 2024 года, в г. Арысь при выполнении работ по обслуживанию и очистке системы канализации на территории воинской части из-за отравления канализационным газом погибли три человека, в числе которых, двое гражданских лиц и один военнослужащий по контракту. Происшествие имело место во время спасения рабочего Шымкентской районной эксплуатационной части, который при проведении работ по неосторожности упал в колодец. Прибывшие к нему на помощь двое рабочих и двое военнослужащих по контракту из-за ухудшения состояния также не смогли выбраться на поверхность. В результате трое человек погибли на месте. Еще один рабочий и военнослужащий по контракту находятся в больнице г. Арысь. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое, - говорится в сообщении.
Отмечается, руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь.
По данному факту Шымкентским отделом Военно-следственного управления МВД РК начато досудебное расследование по ст. 156 ч. 4 Уголовного кодекса РК (нарушение правил охраны труда).