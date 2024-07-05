Три человека погибли в военной части в Арыси - Минобороны РК

- Сегодня, 5 июля 2024 года, в г. Арысь при выполнении работ по обслуживанию и очистке системы канализации на территории воинской части из-за отравления канализационным газом погибли три человека, в числе которых, двое гражданских лиц и один военнослужащий по контракту. Происшествие имело место во время спасения рабочего Шымкентской районной эксплуатационной части, который при проведении работ по неосторожности упал в колодец. Прибывшие к нему на помощь двое рабочих и двое военнослужащих по контракту из-за ухудшения состояния также не смогли выбраться на поверхность. В результате трое человек погибли на месте. Еще один рабочий и военнослужащий по контракту находятся в больнице г. Арысь. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое, - говорится в сообщении.