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    15:15, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Три человека погибли в Ноттингеме

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    Фото: Jacob King/PA
    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британская полиция сообщила, что три человека погибли в центре Ноттингема. Еще трое человек получили травмы в результате наезда минивэна, задержан один человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    В трех разных районах центра Ноттингема были найдены убитыми три человека, еще трое получили ранения в результате наезда минивэна утром во вторник. Все три инцидента полиция связывает между собой.

    По подозрению в убийстве задержан 31-летний мужчина. Часть города перекрыта, идет расследование.

    «Полиция была вызвана на Илкестон-роуд около 4 часов утра, где на улице были найдены мертвыми два человека. После этого последовал вызов на другое происшествие на Милтон-стрит, где водитель фургона попытался задавить трех человек. Она получают помощь в больнице. Еще один мужчина была найден мертвым на улице Магдала-роуд. Полиция задержала 31-летнего мужчину по подозрению в убийстве, он находится под стражей», — говорится в сообщении, распространенном полицейским управлением графства Ноттингтемшир.


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