Три человека погибли в ДТП в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области по факту ДТП проводится досудебное расследование. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Сауранский РОП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузовых автомашин. Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 части 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Полицейские прибыли на место ДТП и провели комплекс необходимых мероприятий. Установлено, что на 135 км трассы Шымкент-Самара водитель грузовой автомашины DAF 460, направляясь из Шымкента в сторону Туркестана, допустил столкновение с припаркованной на обочине грузовой автомашиной DAF 105.

В результате ДТП трое человек, находившихся возле грузовика, от полученных травм скончались на месте происшествия. По факту проводится досудебное расследование. Водитель автомашины DAF 460 взят под стражу. Назначены соответствующие экспертизы. Стражами порядка устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

