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Три человека погибли в ДТП в Алматы

27 Января 2023, 12:33
Три человека погибли в ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ночью в Алматы произошло ДТП. Три человека погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции города, авария произошла 26 января в 23:30 в Ауэзовском районе.

«Водитель автомашины марки «Honda» – гражданин Р., 2003 года рождения, следуя по улице Саина в северном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на фонарный столб. В ДТП погибли водитель и два его пассажира – гражданин И., 2003 года рождения и гражданин Н., 2004 года рождения», - проинформировали в пресс-службе ДП.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 4 УК РК. Назначены экспертизы.


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