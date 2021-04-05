Три человека погибли в ДТП с лошадью в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за выбежавшей на трассу лошади произошло ДТП в Туркестанской области, в результате погибли трое человек. Об этом передает МИА «Казинформ».

«3 апреля около 20:30 на трассе «Самара-Шымкент» житель Шымкента на своей автомашине марки «Tayota Camry 50», двигаясь в направлении Шымкента из Туркестана, совершил наезд на лошадь, выбежавшую с левой стороны дороги. В результате ДТП на месте происшествия погибли трое человек: муж и жена, их несовершеннолетний внук. Водитель иномарки, зять погибшей пары, с полученными телесными повреждениями доставлен в реанимационное отделение Шымкентской городской больницы», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали в Ордабасинским РОП по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится досудебное расследование.