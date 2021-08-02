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    11:14, 02 Август 2021 | GMT +6

    Три человека чуть не утонули, катаясь на катамаране на Капшагае

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    КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - На Капшагайском водохранилище спасены три человека, которые едва не утонули, катаясь на катамаране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что они спасены 1 августа в 17.26 часов при патрулировании северного побережья Капшагайского водохранилища.

    Как выяснилось, трое граждан 1987, 1989 годов рождения и подросток 2003 года рождения катались на водном катамаране по Капшагайскому водохранилищу, в какой-то момент в катамаран начала наполнятся вода и он начал тонуть, в это время патрулирующие на воде спасатели заметили происходящее и оказали им помощь.

    ДЧС Алматинской области просит граждан особо внимательными при катании на плавательных средствах и соблюдать правила безопасности на воде.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Алматы Происшествия
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