+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Три центра единоборств откроют в Жетысуском районе Алматы

31 Августа 2020 12:17
Поделиться:
Три центра единоборств откроют в Жетысуском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы создан центр единоборств «Айнабұлақ жекпе-жек орталығы», рассчитанный на 500 посещений. В сентябре будут открыты еще три таких центра в мкр. Кулагер, Кокмайса и Кокжиек. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

Новости по теме
Ибрагим Берсанов стал шестым на международном Кубке по тяжелой атлетике
Гонщик «Астаны» выиграл «Мемориал Марко Пантани» Новую тепломагистраль построят в Балхаше «Тур де Франс»: Алексей Луценко стал седьмым на втором этапе супермногодневки

« Разностороннему развитию детей уделяем особое внимание. Приоритетная задача — обеспечить массовый охват подрастающего поколения спортом, творчеством, привить навыки самообразования и саморазвития. Ознакомился с организацией этой работы в Жетысуском районе. Здесь при участии меценатов создан центр единоборств «Айнабұлақ жекпе-жек орталығы», рассчитанный на 500 посещений. В сентябре будут открыты еще три таких центра в мкр. Кулагер, Кокмайса и Кокжиек», - написал Бакытжан Сагинтаев в Instagram.


Вместе с тем, глава города сообщил, что на пяти микроучастках района будет реализована программа по бесплатному обучению детей JetisyFootball, охватывающая 300 детей из семей, оказавшихся в сложном положении. К слову, тренеры привлечены через городской Центр занятости.


Кроме того, готовится документация на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в мкр. Айнабулак-2, Кулагер, Кемел. Общая вместимость — 450 посещений в смену. Объекты планируется возвести на месте пустырей.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Спорт   #Строительство  
Поделиться:

Автор:

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив