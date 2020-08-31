Три центра единоборств откроют в Жетысуском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы создан центр единоборств «Айнабұлақ жекпе-жек орталығы», рассчитанный на 500 посещений. В сентябре будут открыты еще три таких центра в мкр. Кулагер, Кокмайса и Кокжиек. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

« Разностороннему развитию детей уделяем особое внимание. Приоритетная задача — обеспечить массовый охват подрастающего поколения спортом, творчеством, привить навыки самообразования и саморазвития. Ознакомился с организацией этой работы в Жетысуском районе. Здесь при участии меценатов создан центр единоборств «Айнабұлақ жекпе-жек орталығы», рассчитанный на 500 посещений. В сентябре будут открыты еще три таких центра в мкр. Кулагер, Кокмайса и Кокжиек», - написал Бакытжан Сагинтаев в Instagram.

Вместе с тем, глава города сообщил, что на пяти микроучастках района будет реализована программа по бесплатному обучению детей JetisyFootball, охватывающая 300 детей из семей, оказавшихся в сложном положении. К слову, тренеры привлечены через городской Центр занятости.

Кроме того, готовится документация на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в мкр. Айнабулак-2, Кулагер, Кемел. Общая вместимость — 450 посещений в смену. Объекты планируется возвести на месте пустырей.