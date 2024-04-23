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    20:04, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Три автомобиля и сотни литров моторного масла сгорели в пожаре в Акмолинской области

    пожар
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    В пожаре на складе сгорели три автомашины в Акмолинской области. Пожарные региона тушили возгорание более двух часов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолиснкой области, в 15.14 в поселке Заводской города Степногорска на территории организации ТОО «Сантик» произошел пожар в складском помещении на предварительной площади 500 кв. м

    — В результате пожара произошло возгорание 600 литров отработанного масла и 600 литров чистого моторного масла, а также трех легковых автомобилей. На месте были задействованы 10 человек и 2 единиц техники ДЧС региона и 24 человек и 6 единиц техники НГПС, — проинформировали в ведомстве.

    Так, в 16.52 пожару уже удалось локализовать и в 17.45 — ликвидировать.

    — На данный момент производится разбор конструкций и проливка. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — добавили в ведомстве.

    Теги:
    Степногорск ДЧС Пожар Происшествия Авто Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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