Три автомобиля и сотни литров моторного масла сгорели в пожаре в Акмолинской области

В пожаре на складе сгорели три автомашины в Акмолинской области. Пожарные региона тушили возгорание более двух часов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолиснкой области, в 15.14 в поселке Заводской города Степногорска на территории организации ТОО «Сантик» произошел пожар в складском помещении на предварительной площади 500 кв. м

— В результате пожара произошло возгорание 600 литров отработанного масла и 600 литров чистого моторного масла, а также трех легковых автомобилей. На месте были задействованы 10 человек и 2 единиц техники ДЧС региона и 24 человек и 6 единиц техники НГПС, — проинформировали в ведомстве.

Так, в 16.52 пожару уже удалось локализовать и в 17.45 — ликвидировать.