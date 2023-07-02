Три автобусных маршрута изменят схему движения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из-за ремонта дорог временно изменены схемы движения трех автобусных маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления городской мобильности, 3 июля в связи с проведением ремонтных работ по улице Саина от Рыскулбекова до Дулати будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов:

- маршрут №38A - в южном направлении - ул. Саина (дублер) - ул. Торайгырова (движние по кольцу) - ул. Мустафина - ул. Саина (движение по кольцу) - далее по схеме, в обратном направлении - без изменений;

- маршрут №119 - в северном направлении - ул. Аскарова - ул. Садыкова - ул. Саина - далее по схеме, в обратном направлении - без изменений.

Также в связи с ремонтом в микрорайоне Айгерим-2 с 3 июля до завершения работ будет временно изменена схема маршрута №102 по следующей трассировке:

- в северном направлении - ул. Шугыла - ул. Альмерек Абыз - ул. Кожаханова - ул. Бенберина - далее по схеме;

- в южном направлении - ул. Бенберина - ул. Кожаханова - ул. Альмерек Абыз - ул. Шугыла - далее по схеме.

Ранее стало известно, что на двое суток перекроют участки улицы Саина и проспекта Абая в Алматы.