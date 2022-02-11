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Три автобуса столкнулись в Алматы

11 Февраля 2022 17:30
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Три автобуса столкнулись в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Три автобуса столкнулись в Алматы, пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео с места ДТП появилось в Сети .

В департаменте полиции уточнили, что авария произошла 11 февраля около 10:30 часов.

«Гражданин К., управляя автобусом марки YUTONG BUS, следовал по проспекту Райымбека в восточном направлении. Из-за несоблюдения дистанции он допустил столкновение с движущемся впереди автобусом марки «SAZ». От удара автобус марки «SAZ» по инерции допустил столкновение с автобусом марки «YUTONG», который двигался в попутном направлении. В ДТП никто не пострадал. Факт расследуется управлением полиции Ауэзовского района», - рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.



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#Алматы   #ДТП   #Видео   #МВД РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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