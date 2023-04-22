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Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Апреля 2023, 09:31
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 22 по 26 апреля из-за ремонта в районе развязки проспект Кошкарбаева – проспект Аль-Фараби перекроют движение для транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны».

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения из-за начала работ по среднему ремонту дорожного полотна по транспортной развязке проспект Р. Кошкарбаева – проспект Аль-Фараби будут перекрыты правосторонние съезды в направлении ЖМ Железнодорожный, а также подъем со стороны проспекта Аль-Фараби в направлении Р. Кошкарбаева.

С 22 по 26 апреля будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по вышеуказанному участку», - сообщили в пресс-службе управления.

Свой маршрут изменят автобусы №15, 22 и 22А.

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Ранее сообщалось, что с 22 апреля планируется изменить время передвижения автомобилей по выделенной полосе для общественного транспорта по проспекту Абылай хана на участке от улицы Пушкина до улицы Манаса. Курсировать по выделенной полосе всем автомобилям, кроме общественного транспорта, будет запрещено с 06:30 до 20:00 в будние дни. В субботние, воскресные и праздничные дни автомобилям разрешат передвигаться по Bus Lane.
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