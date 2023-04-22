Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 22 по 26 апреля из-за ремонта в районе развязки проспект Кошкарбаева – проспект Аль-Фараби перекроют движение для транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны».

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения из-за начала работ по среднему ремонту дорожного полотна по транспортной развязке проспект Р. Кошкарбаева – проспект Аль-Фараби будут перекрыты правосторонние съезды в направлении ЖМ Железнодорожный, а также подъем со стороны проспекта Аль-Фараби в направлении Р. Кошкарбаева.

С 22 по 26 апреля будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по вышеуказанному участку», - сообщили в пресс-службе управления.

Свой маршрут изменят автобусы №15, 22 и 22А.