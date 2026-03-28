Три амурских тигренка родились в зоопарке Алматы

Как сообщили в управлении культуры города, в первые недели тигрята находились рядом с матерью, а с наступлением весны начали выходить в вольер и осваивать пространство. Пока детеныши питаются молоком, но уже проявляют интерес к твердой пище и становятся более активными.

Фото: акимат Алматы

С началом весеннего сезона в летние вольеры также переведены теплолюбивые животные. Слоны, жирафы, носороги, зебры, тапиры и пеликаны вышли на открытые площадки, где могут свободно двигаться и вести привычный образ жизни.

Директор зоологического парка Сеилхан Акылбеков сообщил, что появление трех амурских тигрят — важное событие, которое стало результатом большой работы специалистов.

В зоопарке также продолжается работа по развитию инфраструктуры и созданию комфортных условий для содержания животных, а также расширяются образовательные программы для посетителей.

Стоит отметить, что в зоопарке Алматы в прошлом году также появились на свет два амурских тигренка.

Кроме того, Казахстан планирует дополнительно завезти четырех тигров из России. Перевозка животных ожидается в конце апреля — начале мая в соответствии с договорённостями между странами.