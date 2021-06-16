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    01:31, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Три аэропорта планируют построить в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Три аэропорта планируют построить в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области Кайрат Нуртаев, аэропорты, способные принимать легкие самолеты и санитарную авиацию, появятся в селах Суюндук Курмангазинского и Миялы Кызылкогинского района, а также в городе Кульсары Жылыойского района.

    Все три аэропорты будут строиться в рамках программы «Развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы – 2020». Уже подготовлено технико-экономическое обоснование объектов.

    Первым начнется строительство в самом отдаленном Кызылкогинском районе. В этом году на разработку ПСД аэропорта в районном центре Миялы предусмотрено 72 миллиона тенге.

    Отметим, до начала девяностых годов прошлого века аэропорты работали во всех районах Атырауской области.


    Теги:
    Атырауская область Строительство
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