АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Три аэропорта планируют построить в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области Кайрат Нуртаев, аэропорты, способные принимать легкие самолеты и санитарную авиацию, появятся в селах Суюндук Курмангазинского и Миялы Кызылкогинского района, а также в городе Кульсары Жылыойского района.

Все три аэропорты будут строиться в рамках программы «Развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы – 2020». Уже подготовлено технико-экономическое обоснование объектов.

Первым начнется строительство в самом отдаленном Кызылкогинском районе. В этом году на разработку ПСД аэропорта в районном центре Миялы предусмотрено 72 миллиона тенге.

Отметим, до начала девяностых годов прошлого века аэропорты работали во всех районах Атырауской области.