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Трейдеры предупреждают о больших убытках в связи с ограничением цен на газ в ЕС

24 Ноября 2022, 16:21
Трейдеры предупреждают о больших убытках в связи с ограничением цен на газ в ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Ограничение цен на газ в ЕС нанесет удар по рынку на 33 млрд долларов. Об этом заявили представители лондонской биржи ICE, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Газета «Financial Times» пишет, что трейдеры энергоресурсов возможно получат дополнительные маржинальные платежи.

Во вторник Европейская комиссия обнародовала предложение об ограничении цен на газ. Комиссия предлагает активировать «потолок» стоимости газа, если цена за МВтч по индексу хаба TTF (действует ориентиром для 80 % рынка ЕС) превысит 275 евро в течение двух недель подряд и разница с мировой ценой на сжиженный природный газ (СПГ) будет равна или превысит 58 евро.

На этом фоне ведущий биржевой оператор ЕС предупредил, что трейдеры энергоресурсов должны будут внести дополнительные 33 млрд долларов в виде маржинальных платежей, если план Брюсселя по ограничению цены на ключевой европейский эталонный газ будет реализован.

«Производители и трейдеры, которые полагаются на нидерландский фьючерсный рынок TTF, столкнутся с 80-процентным ростом платежей, которые они делают в качестве страховки для обеспечения своих сделок», сообщили эксперты Financial Times.

Такое значительное увеличение маржинальных требований может «дестабилизировать рынок», говорится в служебной записке биржи ICE.

По данным Европейского центрального банка, маржинальные требования по свопам и фьючерсам, используемым производителями энергии, уже удвоились в этом году, что вынуждает многие компании использовать кредитные линии в своих банках и проводить больше сделок в частном порядке, где маржинальные требования ниже.


Фото: newsmaker.md

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