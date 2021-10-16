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    19:36, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Тревожные кнопки появятся на улицах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тревожные кнопки появятся в общественных местах Алматы. Об этом сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе онлайн встречи с журналистами он заявил, что предварительно будет установлено около 30 кнопок SOS в местах массового скопления.

    Ранее сообщалось , что тревожные кнопки SOS появились в столице страны.

    «Это специальное устройство, которое устанавливается на улицах города и предназначено для передачи тревожного сигнала и экстренного вызова полиции в случае возникновения противоправных действий либо чрезвычайных ситуаций. Граждане имеют возможность при нажатии на кнопку данного устройства практически мгновенно связаться с сотрудником полиции Центра оперативного управления», - пояснил ранее начальник департамента полиции города Нур-Султана Ержан Саденов.

    Кроме того, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов призвал установить тревожные кнопки в каждом объекте образования.


    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Алматы Правоохранительные органы
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