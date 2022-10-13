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Тревожные кнопки и турникеты установят в школах Алматы
13 Октября 2022, 13:33

Тревожные кнопки и турникеты установят в школах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями города сообщил, что с 2023 года в государственных школах появятся тревожная кнопка, турникет и система видеомониторинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители Ауэзовского района на встрече с акимом обеспокоилось безопасностью детей и спросили, будут ли в алматинских средних учебных заведениях установлены тревожные кнопки или иные меры предосторожности.

«Мы работаем над этим вопросом. По школам разрабатывается программа, которая включает три элемента: тревожная кнопка, турникет и система видеомониторинга. Частные школы должны обеспечить себя сами. По государственным школам будет предусмотрена программа. С 2023 года начнется реализация», - сказал Ерболат Досаев.

Ранее в ходе встречи с жителями города Ерболат Досаев сообщил, что в Алматы до конца года рассмотрят правила содержания и выгула животных.


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