Третью попытку покушения на временного президента предотвратили на Мадагаскаре
Попытку покушения на временного президента Мадагаскара Майкла Рандрианирину предотвратили сотрудники президентской гвардии, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.
По данным администрации президента, вечером 3 июля в районе Ивандри столицы страны Антананариву были обнаружены два беспилотных летательных аппарата, следовавшие за кортежем главы государства, возвращавшегося в свою резиденцию. По предварительной оценке, дроны могли быть оснащены взрывными устройствами.
После того как президентская гвардия открыла огонь по беспилотникам, они набрали высоту и покинули район.
Майкл Рандрианирина благополучно прибыл в резиденцию. В районе были усилены меры безопасности, а правоохранительные органы начали расследование для установления происхождения беспилотников.
Как отметили в администрации президента, этот инцидент стал уже третьей известной попыткой покушения на временного главу государства за последние месяцы.
Ранее, 15 апреля, над президентской резиденцией были обнаружены и обезврежены пять беспилотников с тепловизионным оборудованием, после чего власти сообщили о существовании угрозы покушения на президента.
Кроме того, 3 апреля в Антананариву были задержаны 11 человек, включая полковника Патрика Ракотомамонжи и нескольких офицеров. Их обвиняют в подготовке покушения на президента, попытке государственного переворота, создании преступной организации и незаконном хранении оружия.
Напомним, Майкл Рандрианирина возглавил Мадагаскар после событий октября 2025 года, когда на фоне массовых протестов и политического кризиса военные объявили о переходе власти под свой контроль. 17 октября 2025 года он принес присягу в Конституционном суде и вступил в должность временного президента страны.