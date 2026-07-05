Третью попытку покушения на временного президента предотвратили на Мадагаскаре

Попытку покушения на временного президента Мадагаскара Майкла Рандрианирину предотвратили сотрудники президентской гвардии, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По данным администрации президента, вечером 3 июля в районе Ивандри столицы страны Антананариву были обнаружены два беспилотных летательных аппарата, следовавшие за кортежем главы государства, возвращавшегося в свою резиденцию. По предварительной оценке, дроны могли быть оснащены взрывными устройствами.

После того как президентская гвардия открыла огонь по беспилотникам, они набрали высоту и покинули район.

Майкл Рандрианирина благополучно прибыл в резиденцию. В районе были усилены меры безопасности, а правоохранительные органы начали расследование для установления происхождения беспилотников.

Как отметили в администрации президента, этот инцидент стал уже третьей известной попыткой покушения на временного главу государства за последние месяцы.

Ранее, 15 апреля, над президентской резиденцией были обнаружены и обезврежены пять беспилотников с тепловизионным оборудованием, после чего власти сообщили о существовании угрозы покушения на президента.

Кроме того, 3 апреля в Антананариву были задержаны 11 человек, включая полковника Патрика Ракотомамонжи и нескольких офицеров. Их обвиняют в подготовке покушения на президента, попытке государственного переворота, создании преступной организации и незаконном хранении оружия.

Напомним, Майкл Рандрианирина возглавил Мадагаскар после событий октября 2025 года, когда на фоне массовых протестов и политического кризиса военные объявили о переходе власти под свой контроль. 17 октября 2025 года он принес присягу в Конституционном суде и вступил в должность временного президента страны.