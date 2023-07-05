Третий скелет человека обнаружили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Еще один скелетированный труп обнаружен в Костанае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«Останки найдены на месте замены труб на пересечении улиц Мауленова и Дощанова. Вчера на этом же месте были обнаружены останки еще двух неустановленных людей. На месте происшествия сотрудники полиции продолжают проводить необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.