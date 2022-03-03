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Третий репатриационный рейс с гражданами РК вылетел из Украины

3 Марта 2022 23:33
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Третий репатриационный рейс с гражданами РК вылетел из Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Третий репатриационный рейс из города Катовице вылетел в Казахстан с гражданами РК, эвакуированными из Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

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«3 марта в 22:00 по времени Нур-Султана вылетел третий репатриационный рейс из города Катовице (Польша) в Казахстан с гражданами РК, эвакуированными из Украины. Самолёт планирует приземлиться в Нур-Султане в 03:20.

На борту находятся 133 пассажира, в том числе 2 детей и 2 гражданина Кыргызстана», - сообщили в пресс-службе министерства.



Напомним, два эвакуационных борта авиакомпании «Air Astana» уже вывезли из Украины 299 человек, которые уже прибыли в Алматы и Нур-Султан из города Катовице. Министерством иностранных дел и загранучреждениями РК с начала эвакуации сограждан из Украины оказано содействие в выезде 431 гражданину РК, в том числе в Польшу – 404 человека, Молдову – 21, Венгрию – 5, Словакию – 1.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Украина   #Видео   #Общество  
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