Третий пассажирский терминал в аэропорту Астаны построит инвестор из ОАЭ

Общая сумма инвестиций составит 1,1 млрд долларов.

В рамках реализации соглашения инвестор построит вторую взлётно-посадочную полосу (ВПП), третий пассажирский терминал, а также cargo терминал, предназначенный для перевалки грузов. Также планируется развитие аэротрополиса — мультифункционального комплекса, включающего индустриально-логистическую зону и бизнес-кластер с гостиницами, торговыми площадями, логистическими терминалами.

Кроме того, инвестор обеспечит модернизацию парка спецтехники, внедренит цифровые решения и системы автоматизации, а также проведёт поэтапное обучение и повышение квалификации персонала аэропорта. Все сотрудники пройдут сертифицированные тренинги, соответствующие международным авиационным требованиям.

Напомним, что Соглашение об инвестициях в развитие международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» г. Астаны и прилегающей территории между Министерством транспорта Республики Казахстан и Terminals Astana Airport Limited, было подписано в ходе официального визита наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль-Нахайяна в Астану.