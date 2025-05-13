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    14:06, 13 Май 2025 | GMT +5

    Третий пассажирский терминал в аэропорту Астаны построит инвестор из ОАЭ

    Министерство транспорта и компания Terminals Astana Airport Limited (входит в состав Terminals Holding, ОАЭ) заключили долгосрочное инвестиционное соглашение, направленное на комплексное развитие аэропорта и прилегающей к нему территории, передает агентство Kazinform.

    аэропорт Астаны
    Фото: Министерство транспорта

    Общая сумма инвестиций составит 1,1 млрд долларов.

    В рамках реализации соглашения инвестор построит вторую взлётно-посадочную полосу (ВПП), третий пассажирский терминал, а также cargo терминал, предназначенный для перевалки грузов. Также планируется развитие аэротрополиса — мультифункционального комплекса, включающего индустриально-логистическую зону и бизнес-кластер с гостиницами, торговыми площадями, логистическими терминалами.

    Кроме того, инвестор обеспечит модернизацию парка спецтехники, внедренит цифровые решения и системы автоматизации, а также проведёт поэтапное обучение и повышение квалификации персонала аэропорта. Все сотрудники пройдут сертифицированные тренинги, соответствующие международным авиационным требованиям.

    Напомним, что Соглашение об инвестициях в развитие международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» г. Астаны и прилегающей территории между Министерством транспорта Республики Казахстан и Terminals Astana Airport Limited, было подписано в ходе официального визита наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль-Нахайяна в Астану.

    Теги:
    Казахстан ОАЭ Инвестиции Авиация Астана Аэропорт
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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