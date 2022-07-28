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Третий этаж  строящегося элитного ЖК снесут в Алматы
28 Июля 2022 15:48

Третий этаж  строящегося элитного ЖК снесут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы третий этаж строящегося в предгорье ЖК Pinе Hill снесут по решению суда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«В ходе проверки строящегося объекта в мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8/1 установлено, что застройщик ведет строительство третьего жилого этажа незаконно. Разрешительные документы выданы только на 2 этажа. В ноябре прошлого года управлением был подан иск на снос, в котором было отказано. Апелляционная жалоба была рассмотрена положительно. Решение суда о сносе третьего этажа вступило в законную силу и находится на исполнении в департаменте юстиции», - говорится в сообщении акимата.


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