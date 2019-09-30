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Третий этап проекта «100 новых лиц» стартует в Казахстане

30 Сентября 2019 12:43
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Третий этап проекта «100 новых лиц» стартует в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве информации и общественного развития РК объявили о старте сбора заявок в проект «100 новых лиц Казахстана 2019: истории успеха молодых казахстанцев», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году состоится третий сезон проекта «100 новых лиц». Что отрадно, к нам обратилась инициативная группа Бюро-100, в которое входят победители проекта 100 новых лиц, и самое главное неравнодушные люди. Нас это очень радует, потому что любой проект, который инициируется государством, и если подхватывается инициативными группами, общественностью - это значит состоялся большой отклик в сердцах наших граждан», - сказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев на пресс-конференции в Нур-Султане.

Министр также рассказал и о некоторых изменениях в положении конкурса.

«В этом году отбор будет проходить двумя способами. Первый способ – традиционное, масштабное народное голосование. Во-вторых, мы отобрали компетентное жюри, которое будет дополнительно отбирать победителей в этот проект. Хотелось бы сказать, что в жюри попали известные люди – Серик Сапиев, Александр Винокуров, известные деятели - Асылбек Кожахметов, Куаныш Шонбай, Саясат Нурбек, Мурат Абенов, Рахим Ошакбаев, также народная артистка Роза Рымбаева любезно согласилась войти в состав жюри», - проинформировал глава ведомства.

Как рассказал председатель правления Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» Кемелбек Ойшыбаев, прием заявок начнется с 1 октября и продлится до 20 октября.

«Для участия необходимо заполнить анкету на сайте 100janaesim.ruh.kz. Это новый сайт, своего рода энциклопедия, в которой собраны практически все участники предыдущих периодов. В этом году систематизирован процесс подачи заявок. Они будут приниматься по шести направлениям: наука, общество, медицина, бизнес, культура и спорт», - уточнил К. Ойшыбаев.

Все заявки проходят модерацию, затем публикуются на сайте и допускаются к онлайн-голосованию, также передаются для рассмотрения жюри, состоящему из числа видных общественных деятелей, деятелей культуры, спорта и представителей бизнеса. Для того, чтобы отдать голос за нужного кандидата на официальном сайте проекта необходимо пройти онлайн-регистрацию и указать действующий адрес электронной почты.

В конкурсе сможет принять участие любой желающий казахстанец до 39 лет, проживающий как в Казахстане, так и за его пределами. Победителями проекта станут участники, которые будут отобраны жюри, набравшие наибольшее количество голосов на официальном сайте. Итоги проекта будут подведены в декабре текущего года на презентации с участием Елбасы. Проект в 2019 году будет посвящен Году молодежи.

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Ключевые слова: 100 новых лиц Казахстана, Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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