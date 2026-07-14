Франция и Испания разыграют первую путевку в финал ЧМ-2026

В ночь с 14 на 15 июля состоится первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года. За выход в финал турнира поборются сборные Франции и Испании, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Матч пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне. Встречу обслужит судейская бригада во главе с арбитром из Сальвадора Иваном Бартоном.

Прямую трансляцию матча в Казахстане покажут телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan».

На пути к полуфиналу сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0, а Испания одержала победу над Бельгией — 2:1.

Сборная Франции дважды выигрывала чемпионат мира — в 1998 и 2018 годах. В активе Испании один титул, завоеванный в 2010 году.

Ранее стала известна стоимость билетов на финал чемпионата мира.





