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    Франция и Испания разыграют первую путевку в финал ЧМ-2026

    В ночь с 14 на 15 июля состоится первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года. За выход в финал турнира поборются сборные Франции и Испании, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    футбол
    Фото: FIFA

    Матч пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне. Встречу обслужит судейская бригада во главе с арбитром из Сальвадора Иваном Бартоном.

    Прямую трансляцию матча в Казахстане покажут телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan».

    На пути к полуфиналу сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0, а Испания одержала победу над Бельгией — 2:1.

    Сборная Франции дважды выигрывала чемпионат мира — в 1998 и 2018 годах. В активе Испании один титул, завоеванный в 2010 году.

    Ранее стала известна стоимость билетов на финал чемпионата мира.


    Футбол FIFA 2026 Франция Чемпионат мира по футболу Испания
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор