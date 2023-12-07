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    16:11, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Третьеклассника избил отец в Алматинской области

    Избиение
    Фото: pixabay.com.

    В селе Шелек Алматинской области отец избил своего сына, у него диагностировали многочисленные ссадины, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как сообщили в акимате Алматинской области, ученик третьего класса средней школы имени А. Молдагуловой Енбекшиказахского района села Шелек получил ссадины на лице, которые были замечены классной руководительницей.

    — Она немедленно вызвала уполномоченные органы, скорую помощь и ОДН, так как мальчик сообщил, что его избил отец. Ребенку был поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга, ушиб и ссадины на лице, гематома верхней губы, а также гематома и ссадины на руках. В настоящее время управление образования работает с родителями, — сообщили в пресс-службе акимата региона.

    На сегодняшний день возбуждено уголовное дело в отношении отца ребенка.

    Теги:
    МВД РК Бытовое насилие Дети Алматинская область Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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