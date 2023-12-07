Третьеклассника избил отец в Алматинской области

В селе Шелек Алматинской области отец избил своего сына, у него диагностировали многочисленные ссадины, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате Алматинской области, ученик третьего класса средней школы имени А. Молдагуловой Енбекшиказахского района села Шелек получил ссадины на лице, которые были замечены классной руководительницей.

— Она немедленно вызвала уполномоченные органы, скорую помощь и ОДН, так как мальчик сообщил, что его избил отец. Ребенку был поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга, ушиб и ссадины на лице, гематома верхней губы, а также гематома и ссадины на руках. В настоящее время управление образования работает с родителями, — сообщили в пресс-службе акимата региона.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело в отношении отца ребенка.