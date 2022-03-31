Треть запланированных площадей вспахали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Весенне-полевые работы полным ходом идут на полях жамбылского региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Погодные условия нынешнего года позволили жамбылским аграриям начать посевную кампанию раньше срока. Ход весенне-полевых работ обсудили на аппаратном совещании под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева.

Руководитель управления сельского хозяйства Ербол Жиенкулов рассказал, что в этом году сельскохозяйственные культуры размещены на 760 тысячах гектаров, что на 9,2 тысячи гектаров больше, чем в 2021 году. Приступили к вспашке 30,8 тысячи гектаров земли из запланированных 106,4 тысячи. На 102,9 тысячи гектаров ведутся подготовительные работы. Заготовлено 77,8 тысячи тонн зерна.

«На весенне-полевые работы в феврале-мае текущего года было выделено 10 920 тонн гарантированного дизельного топлива. В регионе выявлено 14 распределительных операторов. Топливо реализуется фермерам по 194 - 208 тенге», - объяснил руководитель управления,

Аким области обратил особое внимание на эффективное использование для полива грунтовых вод. Для этого необходимо увеличить количество скважин, восстановить старые скважины или пробурить новые.

В районах ведутся работы по бурению скважин. Всего крестьянские хозяйства подали 182 заявки на бурение скважин, 86 из них уже готовы. В результате, поливной водой обеспечено 3,8 тысячи гектаров.

«Проведите повторную инвентаризацию посевных площадей и подсчитайте фактическую площадь. Учитывая рыночный спрос на картофель, морковь, капусту, яблоки, малину, свеклу и другие культуры, нужно увеличить площадь посевов. Мы должны полностью себя обеспечивать. Задачи по созданию агрохолдингов, разработке земельной карты не исполнены по сей день. Это, в свою очередь, препятствует эффективному решению ряда проблем», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Глава региона поставил перед ответственными лицами задачи; выращивание невлаголюбивых растений, использования влагосберегающих технологий, проведение агротехнических и мелиоративных работ, строгое соблюдение технологии севооборота, объединения мелких сельхозтоваропроизводителей в крупные кооперативы или агрохолдинги, использования качественных семян и удобрений.

«Акцент нужно делать на производство высокорентабельных культур, отдавать предпочтение маловодоемким диверсифицированным культурам», - добавил аким области.

Именно благодаря работе крестьянских хозяйств в селах создается наше продовольственное благополучие. Если все необходимые меры будут приняты вовремя, то мы можем рассчитывать на получение богатого урожая, и сможем обеспечить население региона овощной продукцией, сказал Бердибек Сапарбаев.