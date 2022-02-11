Треть запланированных госзакупок не провели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на госзакупках за год сэкономили более 12 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопрос проведения госзакупок рассматривали на заседании акимата. Глава региона Кумар Аксакалов сообщил, что сэкономленные деньги направили на решение социальных программ.

«Государственные закупки постоянно реформируются законодательно и улучшаются в техническом плане. Одно из последних новшеств – электронный депозитарий, который представляет собой базу данных, содержащую сведения об опыте работы потенциальных поставщиков. Инструмент облегчит процесс подачи и рассмотрения заявок потенциальных поставщиков, так как опыт работы будет рассчитываться порталом автоматически», - сказал К. Аксакалов.

По словам акима области, проведение всех крупных государственных закупок единым организатором эффективно. Снижаются коррупционные риски и общественности удобно мониторить государственные закупки, следить за исполнением договоров.

«За прошлый год в управление государственных закупок поступило 630 заявок, из них отменены 11, объявлены повторно 19, заказчики отказались от проведения закупок – 50 заявок. Считаю, что отмена государственных закупок уполномоченным органом или самим заказчиком это прямой показатель неэффективной работы. К примеру, отдел строительства Уалихановского района объявили закупку по строительству крытого ледового катка в селе Кишкинеколь самостоятельно, тогда как обязаны были передать ее в управление госзакупок. В итоге закупка отменена уведомлением уполномоченным органом», - отметил К. Аксакалов.

Глава региона подчеркнул, что нужно на постоянной основе обучать специалистов, работающих с госзакупками.

«Значительные средства направлены на проведение работ в инфраструктурном блоке, строительстве и капитальном ремонте социальных объектов. В связи с непродолжительностью строительного сезона, крайне важно своевременно определить подрядные организации. С 2019-го года разрешается проводить госзакупки по предварительному плану до утверждения или уточнения бюджета. Сейчас не проведена треть от запланированных закупок. В Петропавловске – на 11,5 млрд тенге, в районе Шал акына – 4 млрд тенге», - сообщил К. Аксакалов.

По информации руководителя управления государственных закупок Жанар Мусакуловой, процедуры государственных закупок товаров, работ и услуг завершены на 46%. В число завершенных закупок вошли закупки, по которым подведены итоги, переходящие проекты, средние, текущие ремонты, содержание дорог районного значения, услуги по подаче тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения.