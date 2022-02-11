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Треть запланированных госзакупок не провели в СКО

11 Февраля 2022 12:48
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Треть запланированных госзакупок не провели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на госзакупках за год сэкономили более 12 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Вопрос проведения госзакупок рассматривали на заседании акимата. Глава региона Кумар Аксакалов сообщил, что сэкономленные деньги направили на решение социальных программ.

«Государственные закупки постоянно реформируются законодательно и улучшаются в техническом плане. Одно из последних новшеств – электронный депозитарий, который представляет собой базу данных, содержащую сведения об опыте работы потенциальных поставщиков. Инструмент облегчит процесс подачи и рассмотрения заявок потенциальных поставщиков, так как опыт работы будет рассчитываться порталом автоматически», - сказал К. Аксакалов.

По словам акима области, проведение всех крупных государственных закупок единым организатором эффективно. Снижаются коррупционные риски и общественности удобно мониторить государственные закупки, следить за исполнением договоров.

«За прошлый год в управление государственных закупок поступило 630 заявок, из них отменены 11, объявлены повторно 19, заказчики отказались от проведения закупок – 50 заявок. Считаю, что отмена государственных закупок уполномоченным органом или самим заказчиком это прямой показатель неэффективной работы. К примеру, отдел строительства Уалихановского района объявили закупку по строительству крытого ледового катка в селе Кишкинеколь самостоятельно, тогда как обязаны были передать ее в управление госзакупок. В итоге закупка отменена уведомлением уполномоченным органом», - отметил К. Аксакалов.

Глава региона подчеркнул, что нужно на постоянной основе обучать специалистов, работающих с госзакупками.

«Значительные средства направлены на проведение работ в инфраструктурном блоке, строительстве и капитальном ремонте социальных объектов. В связи с непродолжительностью строительного сезона, крайне важно своевременно определить подрядные организации. С 2019-го года разрешается проводить госзакупки по предварительному плану до утверждения или уточнения бюджета. Сейчас не проведена треть от запланированных закупок. В Петропавловске – на 11,5 млрд тенге, в районе Шал акына – 4 млрд тенге», - сообщил К. Аксакалов.

По информации руководителя управления государственных закупок Жанар Мусакуловой, процедуры государственных закупок товаров, работ и услуг завершены на 46%. В число завершенных закупок вошли закупки, по которым подведены итоги, переходящие проекты, средние, текущие ремонты, содержание дорог районного значения, услуги по подаче тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения.

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#Северо-Казахстанская область   #Строительство   #Экономика   #Бюджет  
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Автор:

Олеся Жуковень

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