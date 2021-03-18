Третья пешеходная аллея «Арбат» появится в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе продолжается строительство и реконструкция древнего исторического центра города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев побывал на строительной площадке новой пешеходной зоны «Арбат-3».

Строительство новой зоны отдыха для горожан близится к завершению. Идут работы по внешней отделке пяти павильонов, где расположатся рестораны национальной кухни, художественные мастерские и залы для занятий детей. Реставрируется находящаяся поблизости мечеть «Аулие-Ата».

«Всё должно быть исполнено в едином стиле. Главное – создать такие условия, чтобы пешеходная зона понравилась людям и стала излюбленным местом отдыха», - подчеркнул аким области, осмотрев ход строительства.

Работы завершатся до 20 марта, с тем чтобы в Наурыз мейрамы таразцы и гости древнего города могли насладиться средневековым великолепием и прохладой фонтанов, отметили в пресс-службе.

Напомним, в Таразе в рамках программы «Рухани жаңғыру» формируется крупнейший в Казахстане туристический центр, объединяющий археологический комплекс «Древний Тараз», где проходят раскопки древнего городища, и центр «Шахристан» на месте предполагаемого нахождения шахристана древнего города, который был важным звеном на Великом Шелковом пути.

Пешеходный Арбат, создаваемый на прилегающих улицах, призван объединить в единую композицию «Шахристан» и «Древний Тараз». Первая очередь Арбата начинается от башенных часов, установленных на площади носящей имя акына Жамбыла Жабаева. Находящиеся здесь двухэтажные жилые здания постройки середины XX века оформлены в восточном стиле.

Достопримечательностями Арбата-2 стали 30-метровый монумент «Қазақ халқына мың алғыс», посвященный 25-летию Ассамблеи народа Казахстана, и 580-метровая аллея, украшенная разнообразными малыми архитектурными формами. Здесь установлены два танцующих и два сухих фонтана. В вечернее и ночное время архитектурные сооружения подсвечиваются. Здесь же находится креативная инсталляция - Флаг Республики Казахстан, выполненный на потолке одной из секций аллеи.

Отметим, за последние три года в областном центре появились новые места отдыха и облагородились прежние. Это набережная, какой никогда не было в городе. Это выходящий к набережной Парк Победы «Женис». Облагородились старинные городские парки, появились новые скверы, этно-исторические и этнокультурные комплексы «Древний Тараз», «Шахристан», «Тектурмас».