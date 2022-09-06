Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Третьи сутки тушат пожар в горах ВКО

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
6 Сентября 2022, 10:21
Третьи сутки тушат пожар в горах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В районе Алтай продолжается тушение загорания травы и кустарника на территории лесных хозяйств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Тушение осложнено труднодоступной горной местностью. Предварительная площадь пожара 400 га. Для визуального обследования задействован самолет АН-2 Казавиалесоохраны. Угрозы населенным пунктам нет.

В ликвидации задействовано: около 300 человек и 24 единицы техники

ДЧС ВКО, Лесхоза, местных исполнительных органов.

На тушение привлечен вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Осуществлено два сброса (общим объемом 6 тонн воды).

photo

В ДЧС ВКО и на месте пожара работают в круглосуточном режиме оперативные штабы.

Как сообщалось ранее, лесной пожар тушат в ВКО. На территории КГУ «Зыряновское лесное хозяйство» Быковское лесничество загорелась трава и кустарник.



Восточно-Казахстанская область   Происшествия   Пожар  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане