Треть экономики Туркестанской области и области Жетысу «не наблюдается»

Ненаблюдаемая экономика в Казахстане в 2023 году составила 17,52% от ВВП, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Ненаблюдаемая экономика (ННЭ) включает в себя экономические операции, которые не учитываются официальной статистикой по разным причинам, например:

мелкий бизнес, который не попадает в налоговые отчеты;

неформальная работа, такая как домашний труд или личные услуги;

самозанятость без регистрации;

деятельность в сельском хозяйстве для собственного потребления.

Ее отличие от теневой экономики заключается в том, что предприниматели неосознанно уклоняются от государственного учета.

Тренд на снижение наблюдается с 2017 года, когда она составляла 28,75% от ВВП. По сравнению с прошлым годом доля ННЭ снизилась на 1%.

Средняя доля ННЭ в валовом региональном продукте составила 18,88%. Лидерами по доле стали Туркестанская область (30,81%) и область Жетысу (32,29%).

В разрезе регионов доля ННЭ снижается в среднем на 1%, однако в некоторых регионах наблюдается тренд на рост.

Например, лидером по росту в 2023 году стала Жамбылская область – за год доля ННЭ выросла на 4,53%. Следом идут Акмолинская и Карагандинская область с ростом в 1,47% и 0,69% соответственно.

Лидерами же по снижению стали Восточно-Казахстанская (3,19%) и Туркестанская область (3,12%).

В разрезе по отраслям наибольшая доля ННЭ наблюдается в оптовой и розничной торговле (3,53%), сельском хозяйстве (1,96%) и строительстве (1,92%).