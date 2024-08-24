Треть экономики Туркестанской области и области Жетысу «не наблюдается»
Ненаблюдаемая экономика в Казахстане в 2023 году составила 17,52% от ВВП, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.
Ненаблюдаемая экономика (ННЭ) включает в себя экономические операции, которые не учитываются официальной статистикой по разным причинам, например:
- мелкий бизнес, который не попадает в налоговые отчеты;
- неформальная работа, такая как домашний труд или личные услуги;
- самозанятость без регистрации;
- деятельность в сельском хозяйстве для собственного потребления.
Ее отличие от теневой экономики заключается в том, что предприниматели неосознанно уклоняются от государственного учета.
Тренд на снижение наблюдается с 2017 года, когда она составляла 28,75% от ВВП. По сравнению с прошлым годом доля ННЭ снизилась на 1%.
Средняя доля ННЭ в валовом региональном продукте составила 18,88%. Лидерами по доле стали Туркестанская область (30,81%) и область Жетысу (32,29%).
В разрезе регионов доля ННЭ снижается в среднем на 1%, однако в некоторых регионах наблюдается тренд на рост.
Например, лидером по росту в 2023 году стала Жамбылская область – за год доля ННЭ выросла на 4,53%. Следом идут Акмолинская и Карагандинская область с ростом в 1,47% и 0,69% соответственно.
Лидерами же по снижению стали Восточно-Казахстанская (3,19%) и Туркестанская область (3,12%).
В разрезе по отраслям наибольшая доля ННЭ наблюдается в оптовой и розничной торговле (3,53%), сельском хозяйстве (1,96%) и строительстве (1,92%).