РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:01, 23 Август 2024 | GMT +6

    Треть экономики Туркестанской области и области Жетысу «не наблюдается»

    налог, экономика
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Ненаблюдаемая экономика в Казахстане в 2023 году составила 17,52% от ВВП, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики. 

    Ненаблюдаемая экономика (ННЭ) включает в себя экономические операции, которые не учитываются официальной статистикой по разным причинам, например:

    • мелкий бизнес, который не попадает в налоговые отчеты;
    • неформальная работа, такая как домашний труд или личные услуги;
    • самозанятость без регистрации;
    • деятельность в сельском хозяйстве для собственного потребления.

    Ее отличие от теневой экономики заключается в том, что предприниматели неосознанно уклоняются от государственного учета.

    Тренд на снижение наблюдается с 2017 года, когда она составляла 28,75% от ВВП. По сравнению с прошлым годом доля ННЭ снизилась на 1%.

    Средняя доля ННЭ в валовом региональном продукте составила 18,88%. Лидерами по доле стали Туркестанская область (30,81%) и область Жетысу (32,29%).

    В разрезе регионов доля ННЭ снижается в среднем на 1%, однако в некоторых регионах наблюдается тренд на рост.

    Например, лидером по росту в 2023 году стала Жамбылская область – за год доля ННЭ выросла на 4,53%. Следом идут Акмолинская и Карагандинская область с ростом в 1,47% и 0,69% соответственно.

    Лидерами же по снижению стали Восточно-Казахстанская (3,19%) и Туркестанская область (3,12%).

    В разрезе по отраслям наибольшая доля ННЭ наблюдается в оптовой и розничной торговле (3,53%), сельском хозяйстве (1,96%) и строительстве (1,92%).

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Жетысуская область Экономика Статистика
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
    Сейчас читают
    telegram