Третье за сутки землетрясение произошло в Таджикистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 17 часов 24 минуты зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 609 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 38.38° с.ш. 73.47° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Напомним, 23 февраля в 424 км на северо-восток от г. Алматы, на территории Казахстана в Жетысуской области, было зарегистрировано землетрясение. Ранее сообщалось о землетрясении в Таджикистане магнитудой 7,0, при этом в Алматы и Шымкенте ощутили толчки в 2-3 балла. В Ташкенте и других городах Узбекистана сегодня ощущалось землетрясение силой 4 балла. В кыргызском Оше произошло землетрясение силой 4,5 балла. В Иркутской области России утром произошло землетрясение силой 6,3 балла. В 14 часов 1 минуту на территории Таджикистана было зафиксировано еще одно землетрясение.