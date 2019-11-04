Треснул пол и «повело» балкон - жильцы высотки в Нур-Султане бьют тревогу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жильцы одного из высотных жилых домов бьют тревогу – балкон одной из квартир «повело» в сторону, а пол треснул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень важно. Начал продавливать балкон в одной из многоэтажек Астаны. Из слов звонившей соседки пошли трещины на полу у жильца сверху. Адрес: ЖК «Орбита», ул.Петрова 10. Уважаемые МИО обратите пожалуйста внимание», - написал на своей странице пользователь Facebook Наиль Ринатович, снабдив пост соответствующими фото- и видеокадрами.

На фото действительно видно, как балкон жильца начал изгибаться.

Как заверили в столичном акимате, здесь знают о проблемном доме. В данный момент там проводится техническое обследование, после которого будет определена степень аварийности дома.