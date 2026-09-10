Трэш-стриминг и опасные пранки: в Казахстане предлагают ужесточить ответственность

В Казахстане предлагают законодательно закрепить понятие «трэш-стриминг» и ужесточить ответственность за противоправный контент в прямых эфирах социальных сетей. С соответствующим депутатским запросом выступил депутат Курултая Жаркынбек Амантайулы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам депутата, сегодня прямые эфиры в TikTok, Instagram и на других платформах все чаще становятся способом заработка за счет провокаций, оскорблений и опасных пранков.

— Некоторые стримеры делают это намеренно, поскольку грубый и провокационный контент собирает больше просмотров. Просмотры превращаются в лайки, донаты и доход от рекламы. Таким образом, противоправное поведение становится способом заработка, — заявил Жаркынбек Амантайулы.

Он отметил, что проблема неоднократно поднималась гражданами во время встреч представителей партии «Әділет» с населением.

Депутат напомнил, что Министерство внутренних дел уже привлекло к административной ответственности ряд пользователей соцсетей за распространение противоправного контента, что, по его мнению, подтверждает масштаб проблемы.

Кроме того, по его словам, коммерциализация прямых эфиров приводит к тому, что некоторые блогеры намеренно устраивают конфликты, унижают людей и публикуют контент, который одновременно смотрят тысячи пользователей, включая несовершеннолетних.

При этом депутат подчеркнул, что речь не идет об ограничении свободы слова.

— Мы не предлагаем ограничивать свободу слова. Напротив, необходимо четко определить границы между свободой слова и ответственностью, — сказал Амантайулы.

В этой связи депутат предложил Правительству:

— Законодательно определить понятие «трэш-стриминг» и усилить ответственность за пропаганду в прямом эфире насилия, опасных пранков, оскорблений и умышленных провокационных действий;

— Совместно с TikTok, Instagram, YouTube и другими платформами сформировать эффективный механизм оперативного выявления и блокировки противоправных прямых эфиров, а также установления личности их авторов;

— Усилить механизмы защиты прав граждан, которые были выведены в эфир без их согласия, а также в случаях нанесения ущерба их чести и достоинству;

— Сформировать единую государственную систему постоянного мониторинга противоправного контента в прямых эфирах и социальных сетях и обеспечить открытое информирование общества о результатах этой работы.

Ранее депутат Курултая Жанарбек Ашимжанов призвал Правительство Казахстана разработать конкретный механизм ограничения регистрации детей младше 16 лет в социальных сетях.