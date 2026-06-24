Тренеры, фармацевты и БАДы: в Казахстане возбудили 31 уголовное дело о незаконном обороте препаратов

— Проверено более 1 тысячи юридических лиц, занимающихся легальным оборотом наркотиков и прекурсоров, в том числе 876 аптек, 278 больниц и поликлиник, а также 203 промышленных предприятия. Возбуждено 31 уголовное дело, из которых 21 дело — по фактам незаконного оборота сильнодействующих веществ и 10 — в отношении фармацевтов частных аптек за безрецептурный отпуск лекарственных препаратов, — сообщает МВД.

В министерстве добавили, что в промышленной сфере выявлено 86 административных правонарушений, ограничен оборот 4,6 тысячи тонн различных прекурсоров. В медицинской сфере зафиксировано 120 административных правонарушений, ограничен оборот 22 тысяч наркосодержащих лекарственных препаратов.

— В Астане за незаконный оборот наркосодержащих препаратов задержаны двое жителей столицы, работающих тренерами в фитнес-клубах. В Усть-Каменогорске во взаимодействии с маркетплейсом Wildberries пресечен канал поставки в страну биологически активной добавки для похудения, содержащей запрещенное вещество сибутрамин. В Алматы за безрецептурный отпуск сильнодействующих лекарственных средств задержаны фармацевты частных аптек, изъято более 3,3 тысячи таких лекарственных препаратов, возбуждены уголовные дела, — рассказали в ведомстве.

МВД призвало казахстанцев быть внимательными к лекарствам и предупредило об уголовной ответственности.

— Уважаемые казахстанцы и гости страны! Призываем вас быть предельно внимательными к препаратам и средствам, которые вам предлагаются. Также обращаемся к юридическим лицам, занимающимся легальным оборотом наркотиков и прекурсоров, с необходимостью строгого соблюдения требований по транспортировке, хранению, использованию и реализации подконтрольных веществ.

Напоминаем, что с 1 января текущего года введена уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение и перевозку сильнодействующих веществ. Санкция статьи 301 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, — отметили в министерстве.