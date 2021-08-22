Тренер по плаванию спортсменов с нарушением зрения: Взаимопонимание со спортсменом – самое важное

КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ – 24 августа начнутся Паралимпийские игры в Токио. Среди спортсменов сборной Казахстана - плавчиха Алия Рахимбекова. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с ее тренером Евгенией Ракитиной, которая рассказала о подготовке особенных спортсменов.

- Евгения Владимировна, в чём сложность вашей работы? Есть ли какие-нибудь особые нюансы в подготовке особенных детей?

- Конечно есть. Поэтому эти дети обучаются в специальных коррекционных учреждениях. К ним нужен особый подход и методы обучения нужны разнообразные. Получается каждому ребёнку индивидуально надо искать подход. И их мы находим в зависимости от патологии, которую он имеет. Если этот спортсмен слабовидящий, то в общем какие-то задания он может воспринимать ещё зрительно. Все могу показывать и рассказывать, сопровождать, задание показывать. Если это ребёнок с нарушением зрения или ребёнок незрячий, то здесь совсем другой подход, здесь уже нужно работать в тандеме. Нужно брать его руки, его ноги и показывать, как выполняется какое-то конкретное действие, двигательная задача, какой она будет далее. Более тактильно проходят занятия. Метод обучения направлен на минимизацию ошибок, то есть ребёнок должен сразу максимально правильно выполнять упражнения. Пусть это будет достаточно долгий процесс, каждое движение разбивается по частям.

- Сколько времени уходит на то, чтобы подготовить ребёнка с ограниченными возможностями на какие-либо соревнования?

- Есть статистика, есть какие-то статистические средние данные. И если для обычного ребёнка достаточно, допустим, года для того, чтобы он обучился плавать всеми 4 стилями, то для ребёнка с ограниченными возможностями это время увеличивается в несколько раз. Года 2-3 нужно в зависимости от тяжести дефекта. А бывает, что приходит ребенок, у которого чувство воды развито, формируется или сформирована интуитивно. Вот есть такие тонкие специфики, которые видны тренеру. И если ребёнок проходит на первом занятии этот этап освоения воды, то в общем он проходит другие этапы так же плавно, без особых таких коррекционных воздействий. То есть здесь минимизируются коррекционные задачи, потому что ребёнок некоторые моменты решает уже с помощью своих тактильных ощущений в воде. Есть талантливые дети.

- Сейчас вы отправили на паралимпийские игры Алию Рахимбекову. Сколько с ней занимались?

- Алия Рахимбекова пришла ко мне достаточно давно, около 15 лет назад. Она пришла в начальной школе. Девочка изначально покорила своей самостоятельностью. Она с 1 класса была очень самостоятельная, была самая младшая в группе, она была смелая, хотя у неё не всё сразу получалось. То есть таких, допустим, талантливых задатков, как у других детей, у неё не было. Ей приходилось всего добиваться усердным трудом. Если у талантливого ребёнка задачи полегче и там, естественно, к таланту нужно много прилагать усилия, то для Алии нужно было прилагать усилия в 2 раза больше. Вот в этом заключается её преимущество перед другими, потому что всё ей доставалось достаточно тяжело и сложно.

- Помимо физической подготовки и предрасположенности, насколько важно, чтобы ребёнок был готов психологически?

- У ребенка с ограниченными возможностями представление о многогранности его возможностей, оно, естественно, ограничено. С каждым очередным успехом, допустим, ребёнок научился погружаться головой в воду, научился дышать или научился лежать на воде, это уже достижение. Это уже познание мира, он открывает для себя мир по-другому - не так, как здоровый ребёнок. Поэтому, когда дети уезжают на соревнования, они социализируются в этой среде соревновательной, они общаются, и для них, действительно, мир познаётся таким способом. Они расширяют знакомства. Вот только тогда они учатся преодолевать страх перед неизвестностью, потому что им нужно коммуникационные способности развивать, нужно друг с другом общаться, развивается познавательная активность.

- Говорят, что тренер это как вторая мама. Как у вас складываются взаимоотношения с вашими воспитанниками?

- Я бы не хотела говорить насчёт второй мамы. Я вообще с этим не согласна, потому что в общем-то мы с ними, можно сказать, сотрудники и соратники. Мы занимаемся общим любимым делом. Потому что это занятие по интересам. Они пришли сюда не как в школу, чтобы получить необходимое образование. Они пришли сюда, потому что им нравится водная среда. Вот на этом и строятся отношения, им нравится вода, а мне нравится их обучать. Вот у нас интересы совпали, всё получается. В общем то, конечно, трудности неминуемы. Но когда они взрослеют, они понимают, что какие-то вещи, допустим, что у нас нет принуждения, у нас есть выполнение задания, и вот эти задания, хочешь не хочешь, их нужно выполнить. Вот это доверие тренеру оно постепенно формируется, потому что оно потом выливается в результат, результат на соревнованиях.

- Скольких детей вы воспитали за вашу карьеру?

- Я не могу точно сказать, их было много. Так получилось, что я начинала работать учителем физкультуры в коррекционной школе-интернате №1 для детей с нарушением зрения. Это был 1999 год. Там работала 15 лет и долгое время совмещала учительствую работу и тренерскую. Я учитель высшей категории по физической культуре. Ну, и в какой то момент я оставила учительскую работу и занялась только тренерской. Детей было много и все дети в основном, конечно, из интерната для детей с нарушением зрения. Оттуда я провожу набор. Результатов было не мало. Есть первый чемпион Азиатских игр среди молодёжи. Это Егор Буженко , это Александр Ражно, это призёры Чемпионата Азии и Азиатских игр среди взрослых, тот же Егор Буженко, тот же Александр Ражно. Это был 2009-2010 год. Это первые такие достаточно высокие результаты на международном уровне. А потом в 2016 году Андрей Афанасьев стал чемпионом Азии. В 2017 году Роман Потапов стал чемпионом Азии среди молодёжи. В 2017 году Андрей Афанасьев взял призовую медаль на чемпионате мира в Мексике. А Алия Рахимбекова выполнила лицензионный норматив на Паралимпийские игры в Токио. Я хочу сказать, что это большой труд со стороны Алии, потому что она уже взрослая спортсменка, она подходит к этим соревнованиям достаточно ответственно. Мы постоянно с ней на связи, потому что сейчас у нас тренируются с составе сборной команды, проходят сборы. А а я здесь с нашими спортсменами, которые готовятся в спартакиаде Республики Казахстан.

- Сколько времени Алия готовилась к паралимпийским играм?

- В связи с тем, что у нас произошли такие изменения с карантином, я хочу сказать, что в общем-то подготовки было недостаточно. Крайне недостаточно. В прошлом году мы тренировались в зависимости от наших условий. Мы подключили кроссфит в фитнес-центре на платной основе. Нам не хватает катастрофически условий для тренировок. В Караганде нет пятидесятиметрового бассейна. Это, наверное, единственный город в Казахстане, который не имеет такой базы. Мы ютимся здесь в ограниченных условиях. И сказать, что у нас прямо подготовка была, не могу. Подготовки как таковой сильной не было. Мы просто приспосабливаемся к тем условиям, которые у нас есть, и всё.

- Алия сейчас находится в Токио. Как она оценивает подготовку соперников?

- Мы ничего не можем говорить, пока не пойдем на соревнования. Потому что здесь она тренируется среди спортсменов с нарушением зрения, она одна и сравнить ее не с кем. Есть возможность сравнить со спортсменами международного уровня. Сейчас у неё рейтинг - 9 место. Её задача - попасть в финал на Паралимпийских играх, потому что на паралимпийских играх не бывает много участников. Там всего 2 заплыва – полуфинал и финал. Её задача попасть в финал. Это всего 16 участников со всего мира. Мы реалисты. Завоевать лицензию на Олимпийские игры - это достаточно высокий результат. Поэтому будем надеяться, что она справится с поставленной задачей, а здесь уже дело случая.

- У вас работа очень специфическая, и она по своему сложна. Какие моменты вас больше всего радуют?

- Вы знаете, в общем, то жизнь состоит из мелочей. Поэтому, если на тренировке спортсмен с поставленной задачей справился, если он понял, если я донесла до него, если у него возникло понимание того, что я хотела донести до него, если он справляется с поставленной задачей, и потом всё это выливается в результат, вот это самая лучшая награда. И спортсмену, и мне. Мы радуемся вместе. Вот это самое главное, чтобы было взаимопонимание.

- Спасибо Вам за беседу!