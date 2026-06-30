Тренер — мировая звезда прыжков на лыжах с трамплина — будет работать со сборной Казахстана

Сборную Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина усилил специалист с мировым именем, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации Ассоциации лыжных видов спорта Казахстана, с лета 2026 года в тренерский штаб сборной страны по прыжкам на лыжах с трамплина вошел всемирно известный австрийский специалист Александр Штекль.

В казахстанской команде Штекль будет тренером-консультантом, на посту главного тренера остался казахстанский специалист Павел Васильев, а на посту же старшего тренера — другой казахстанец Кайрат Биекенов.

Ранее Александр Штекль работал главным тренером сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина, где за 13 лет работы (с 2011 по 2024 год) воспитал целую плеяду выдающихся прыгунов с трамплина и завоевал более 100 медалей на крупнейших стартах. Он признавался «Тренером года» в Норвегии. Среди его воспитанников олимпийский чемпион Мариус Линдвик, Трехкратный призер Олимпийских игр 2018 года Роберт Йоханссон, чемпион и призер Олимпиады Йохан Андре Форфанг и другие. Примечательно, что многие из его учеников добивались побед на большом трамплине. Именно на таком же снаряде казахстанец Илья Мизерных сенсационно занял восьмое место на Олимпиаде-2026.

Назначение столь знаменитого иностранного специалиста на постоянной основе в тренерский штаб сборной Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина происходит впервые. С его приглашением начинается новый этап развития нашей национальной команды, где опыт мирового лидера в прыжках на лыжах с трамплина будут перенимать не только спортсмены, но и тренеры.

Объявлено, что австриец будет работать с казахстанской командой на протяжении всего предстоящего олимпийского цикла до Олимпиады-2030.

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