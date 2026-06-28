Будущие звезды зимних Олимпийских игр-2030 из Казахстана

Корреспондент агентства Kazinform рассказывает, кто из молодых казахстанских спортсменов, помимо фигуриста Михаила Шайдорова, может стать героем следующих зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2030 году.

Земля Казахстана всегда была богата на таланты в спорте. Однако не все, кто добивался больших результатов на юниорском уровне, может вырасти в чемпиона среди взрослых. Для того, чтобы сохранить и приумножить достижения на юниорском уровне, тренерский штаб с учетом последних достижений науки, индивидуально для каждого спортсмена должен выработать подходящий план подготовки (как физической и тактической, так и психологической). В этом случае спортсмен может плавно и безболезненно вырасти из перспективного юниора в чемпиона среди взрослых.

В зависимости от вида спорта, талантливые молодые спортсмены, ярко проявившие себя среди сверстников, вполне способны бороться за медали Олимпийских игр уже спустя два-три года после громкого прорыва на соревнованиях среди взрослых. Но иногда в силу разных причин переход во «взрослую жизнь» может затягиваться.

Сегодня, когда до зимних Олимпийских игр 2030 года осталось чуть мнее четырех лет, самое время присмотреться к юным спортсменам Казахстана, кто может выстрелить на Олимпиаде-2030 в Альпах.

Шорт-трек

Чемпионаты мира по шорт-треку среди юниоров за последние три года стали местом и временем исторического прорыва команды Казахстана на домашнем и международном льду.

В 2026 году в США казахстанский шорт-трекист Богдан Вехов установил новый мировой рекорд среди юниоров на дистанции 1000 метров (1:21.958), по итогам финала он завоевал бронзовую медаль.

Фото: НОК РК

Женская сборная Казахстана (Полина Омельчук, Нурия Алпысбай, Гульдана Жалмухан, Анастасия Галечина) также выиграла бронзу в эстафете на 3000 метров, уступив Южной Корее и Китаю. Юниорский чемпионат мира-2027 пройдет в Астане (Казахстан), и здесь могут заявить о себе новые звезды шорт-трека из нашей страны.

Главная звезда среди девушек среди юниоров — Полина Омельчук. Представительница Рудного является призеркой юношеской Олимпиады и одной из самых титулованных юниорок страны. На ЮЧМ-2026 на индивидуальной дистанции 1000 метров она заняла обидное, но гроссмейстерское четвертое место в мире, а также пробилась в финалы B на 500 и 1500 метров. На этапе юниорского Кубка мира в Астане выиграла личную бронзу на 1000 м и серебро в смешанной эстафете.

Фото: из личного архива Полины Омельчук

Помимо рекордсмена Богдана Вехова, на ЮЧМ-2026 в Солт-Лейк-Сити в число лучших молодых конькобежцев планеты вошли Павел Цой и Тамирлан Жолдас. Оба спортсмена сумели пробиться в утешительный финал B на самой непредсказуемой и скоростной дистанции 500 метров, войдя в топ-10 сильнейших спринтеров планеты. Вместе с Веховым они также вывели мужскую эстафету в финал B турнира.

Фристайл-акробатика

Главными молодыми звездами казахстанского фристайл-акробатики являются 16-летний Асылхан Асан и 19-летний Динмухаммед Райымкулов. Оба спортсмена — чемпионы мира среди юниоров, также в столь юном возрасте они уже успели дебютировать на взрослых Олимпийских играх.

Фото: НОК

Специалисты отмечают филигранную технику Асана Асылхана при выполнении прыжков и называют его будущей звездой лыжного фристайла-акробатики. Тренерский штаб поясняет, что прыжковая программа казахстанской сборной по сложности не уступает программе конкурентов, и для улучшения результатов на мировой арене необходимо продолжать тренироваться и оттачивать мастерство. У фристайлистов Казахстана в акробатике все успехи впереди, ведь традиционно пик формы в этом виде спорта приходится на возраст 25 лет.

Конькобежный спорт

На юниорских чемпионатах мира (ЮЧМ) по конькобежному спорту за последние три года сборная Казахстана совершила исторический и беспрецедентный прорыв, кульминацией которого стал триумф на последнем турнире 2026 года.

Турнир, прошедший с 27 февраля по 1 марта 2026 года в Германии, стал лучшим в истории казахстанского конькобежного спорта. Сборная Казахстана завоевала семь медалей: шесть золотых и одну серебряную.

Фото: olympic.kz

19-летняя Кристина Шумекова из СКО стала абсолютной чемпионкой мира среди юниорок, показав феноменальный результат, выиграв золото почти во всех дисциплинах (500 м, 1000 м, 1500 м, многоборье). Золото в командном спринте выиграла тройка в составе Кристины Шумековой, Анастасии Беловодовой и Варвары Глуховой с результатом 1:28.77, опередив сильные сборные Польши и Канады. Вадим Чебардаков завоевал золото в масс-старте. Спортсмен из Семея проявил идеальную тактическую выучку и вырвал победу на финишном сплинте.

Оба главных золотых медалиста (Шумекова и Чебардаков) тренируются под руководством участника Олимпиады-2006 Александра Жигина, который назначен главным тренером взрослой сборной. То есть, таким образом будет обеспечена преемственность, тренер вместе со своими воспитанниками входит в сборную, зная их возможности как никто другой. Это вселяет оптимизм.

На юношеских чемпионатах мира 2024 и 2025 года закладывался фундамент нынешнего успеха: казахстанские спортсмены регулярно входили в топ-10 и топ-5 на отдельных спринтерских дистанциях, подготавливая базу к рекордному сезону 2026 года. Сборная постепенно подбиралась к элите за счет успехов на Юниорских Кубках мира (где та же Шумекова, а также Алина Дауранова регулярно заезжали на подиум).

Фото: НОК РК

Фристайл-могул

На юниорском чемпионате мира-2025 по фристайлу-могулу в Алматы сборная Казахстана показала отличную командную работу в смешанных парных соревнованиях (Dual Moguls Team). Молодые спортсмены Юлия Феклистова и Денис Раструба сенсационно дошли до большого финала и завоевали серебряные медали, уступив в упорной борьбе только первой сборной США. Эти атлеты в новом олимпийском цикле войдут во взрослую сборную, чтобы заработать право на участие в главных стартах четырехлетия.

Кроме того, специалисты ждут на Олимпиаде-2030 прорыва от Анастасии Городко. 21-летняя спортсменка впервые заявила о себе на юниорском чемпионате мира в 2022 году, а в 2021-м уже становилась призеркой взрослого чемпионата мира.

Фото: ДРС

По логике спортсменка должна была к Олимпиаде-2026 выйти на уровень призера, не ниже. Но страшная авария и последовавшая за этим операция отняли у Анастасии несколько лет подготовки. В 2025 году Городко стала призеркой взрослого чемпионата мира и подтвердила класс на юниорском уровне, всего на ее счету три золотые и четыре серебряные медали юниорских чемпионатов мира. и четырежды серебряным призером. По количеству наград на ЮЧМ Анастасия повторила мировой рекорд среди фристайлистов, сравнявшись со знаменитой эстонской спортсменкой, призеркой Олимпиады Келли Силдару.

Если все сложится по плану, но у Анастасии есть все шансы подойти к Олимпиаде-2030 в статусе фаворита и стать призеркой этих соревнований.

Лыжные гонки и биатлон

За последние три года на юниорских чемпионатах мира по зимним видам спорта казахстанские атлеты, помимо триумфальных результатов в конькобежном спорте, могуле и шорт-треке, завоевали медали в лыжных гонках и биатлоне.

На юниорском чемпионате мира 2024 года исторический успех праздновала мужская юниорская команда в лыжных гонках в эстафете. Сборная в составе Арлана Кабесова, Аубакира Толегенова, Данила Васильева и Егора Ковалева совершила сенсацию, завоевав бронзовые медали. Казахстанские лыжники уступили только признанным мировым лидерам — сборным Норвегии и Швеции.

Фото: НОК

На мировом первенстве среди юниоров и юношей по биатлону в 2024 году казахстанские стреляющие лыжники отметились в самой престижной командной гонке — смешанной эстафете (юноши/девушки). Сборная Казахстана, которую представляли Ильдар Хамитов, Антон Редкин, Милана Генева и Арина Крюкова, в условиях тяжелейшей конкуренции и сложной погоды смогла завоевать бронзовые награды, пропустив вперед команды Норвегии и Франции.

В новом олимпийском цикле с юными биатлонистами будет работать итальянский специалист Лука Бормолини, чьими воспитанниками являются призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, а это — весомая заявка на успех в Альпах-2030 уже с казахстанской сборной.

Прыжки с трамплина и лыжное двоеборье

Юные «летающие лыжники» за этот период несколько раз попадали в топ-15 и топ-20 на юниорских чемпионатах мира последних трех лет, но до призового подиума не добрались. Но есть и приятное исключение. 19-летний Илья Мизерных, чемпион юношеской Олимпиады-2024, несмотря на столь юный возраст, уже успел войти в историю казахстанского спорта.

Фото: primeminister.kz

На взрослых Олимпийских играх 2026 года сенсационно занял восьмое место, установив национальный рекорд. Этот результат дал основания полагать, что у него есть шансы показать более высокий результат на Олимпиаде-2030. Для тренерского штаба, состоящего из казахстанских специалистов, это будет новым вызовом — никогда ранее в стране не было призеров Олимпиады среди взрослых. Но учитывая, что чемпионство на юношеских Играх достигнуто, шансы на покорение больших высот есть всегда.

Фактор домашней Азиады-2029

В начале 2029 года в Алматы пройдут зимние Азиатские игры. Несомненно, что на домашней арене казахстанские спортсмены будут особенно мотивированы вернуть былые позиции и повторить успех соотечественников, выигравших медальный зачет на Азиаде-2011 в Астане и Алматы. Наверняка, зажгутся на Азиаде-2029 и новые звезды казахстанского зимнего спорта.

Однако, если говорить о долгосрочной подготовке спортсменов именно к Олимпиаде-2030, то для юных атлетов она началась еще в 2024 году и будет продолжаться вплоть до начала главных стартов четырехлетия.

Фото: Минтуризма РК

Ранее мы рассказывали, на каких спортивных объектах будут соревноваться казахстанцы на зимней Олимпиаде-2030.