Трем тигрятам Алматинского зоопарка предлагают выбрать имена
Недавно в Алматинском зоопарке на свет появились три тигренка. Все малыши — самцы. Теперь зоопарк предлагает подписчикам в социальных сетях придумать им имена, передает агентство Kazinform.
Как отмечается, свои варианты имен можно написать в комментариях под постом на странице зоопарка. Лучшие имена выберут сотрудники отдела хищных млекопитающих.
— Мы ищем самые яркие, красивые и запоминающиеся имена для наших тигрят! — отметили в зоопарке.
Тигрята родились у пары амурских тигров Бентли и Ярги. Как ранее рассказали в управлении культуры города, в первые недели тигрята находились рядом с матерью, а с наступлением весны начали выходить в вольер и осваивать пространство.