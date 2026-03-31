    21:11, 30 Март 2026 | GMT +5

    Трем тигрятам Алматинского зоопарка предлагают выбрать имена

    Недавно в Алматинском зоопарке на свет появились три тигренка. Все малыши — самцы. Теперь зоопарк предлагает подписчикам в социальных сетях придумать им имена, передает агентство Kazinform.

    Три амурских тигренка, амурские тигрята
    Фото: акимат Алматы

    Как отмечается, свои варианты имен можно написать в комментариях под постом на странице зоопарка. Лучшие имена выберут сотрудники отдела хищных млекопитающих.

    — Мы ищем самые яркие, красивые и запоминающиеся имена для наших тигрят! — отметили в зоопарке.

    Тигрята родились у пары амурских тигров Бентли и Ярги. Как ранее рассказали в управлении культуры города, в первые недели тигрята находились рядом с матерью, а с наступлением весны начали выходить в вольер и осваивать пространство. 

