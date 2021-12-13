Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан»
13 декабря 2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан:
присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды:
Ашимову Акиму Уртаевичу – писателю, город Нур-Султан.
2. За выдающиеся достижения в развитии здравоохранения Республики Казахстан и производственной деятельности:
присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»:
Тулетаеву Мухтару Есенжановичу – главному врачу ГКП «Онкологический центр», город Нур-Султан
Хмелеву Александру Леонидовичу – генеральному директору ТОО «Казцинк», Восточно-Казахстанская область.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
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