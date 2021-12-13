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Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»

13 Декабря 2021 07:20
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Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан»

13 декабря 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан:

присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды:

Ашимову Акиму Уртаевичу – писателю, город Нур-Султан.

2. За выдающиеся достижения в развитии здравоохранения Республики Казахстан и производственной деятельности:

присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»:

Тулетаеву Мухтару Есенжановичу – главному врачу ГКП «Онкологический центр», город Нур-Султан

Хмелеву Александру Леонидовичу – генеральному директору ТОО «Казцинк», Восточно-Казахстанская область.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.



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