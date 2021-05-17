Трехлетняя девочка выпала из авто в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Маленькая девочка выпала на ходу из машины близ Алматы. Видео появилось в сети. В полиции прокомментировали инцидент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видео, опубликованном в сети видно, как ребенок выпадает из машины во время разворота. Далее женщина, припарковавшись, выбегает за девочкой и усаживает ее обратно в машину.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что в процессе мониторинга социальных сетей был выявлен факт выпадения из автомашины «Hundai Elantra» малолетнего ребенка.

Установлено, что инцидент произошел 17 мая около 10 часов утра в поселке Отеген батыр Илийского района.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий инспекторы роты патрульной полиции установили водителя – 32-летнюю женщину. Ребенок в то время находился не пристегнутым на переднем пассажирском сиденье, без детского удерживающего устройства.

Полицейские отмечают, что лишь по счастливой случайности девочка не пострадала.

С женщиной проведена разъяснительная беседа. В отношении нее возбуждено административное производство, предусматривающее ответственность согласно ст.593 ч.1 КРКобАП», - ответили в ДП.