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    16:13, 17 Май 2021 | GMT +6

    Трехлетняя девочка выпала из авто в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Маленькая девочка выпала на ходу из машины близ Алматы. Видео появилось в сети. В полиции прокомментировали инцидент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На видео, опубликованном в сети видно, как ребенок выпадает из машины во время разворота. Далее женщина, припарковавшись, выбегает за девочкой и усаживает ее обратно в машину.

    В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что в процессе мониторинга социальных сетей был выявлен факт выпадения из автомашины «Hundai Elantra» малолетнего ребенка.

    Установлено, что инцидент произошел 17 мая около 10 часов утра в поселке Отеген батыр Илийского района.

    «В результате оперативно-розыскных мероприятий инспекторы роты патрульной полиции установили водителя – 32-летнюю женщину. Ребенок в то время находился не пристегнутым на переднем пассажирском сиденье, без детского удерживающего устройства.

    Полицейские отмечают, что лишь по счастливой случайности девочка не пострадала.

    С женщиной проведена разъяснительная беседа. В отношении нее возбуждено административное производство, предусматривающее ответственность согласно ст.593 ч.1 КРКобАП», - ответили в ДП.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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