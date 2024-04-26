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    21:32, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Трехлетняя девочка пропала в Алматинской области: полиция завела дело по статье «убийство»

    Трехлетняя девочка пропала в Алматинской области: полиция завела дело по статье «убийство»
    Фото: freepik.com

    Полиция Алматинской области по факту пропажи трехлетней девочки в селе Куш завела уголовное дело по статье «убийство малолетнего лица», передает корреспондент агентства Kazinform.

    — По факту пропажи несовершеннолетней проводится досудебное расследование, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99 части 3 УК — Убийство малолетнего лица. Подозреваемые лица в совершении данного преступления водворены и содержатся под стражей, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

    Отмечается, что в силу положений статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация разглашению не подлежит.

    Напомним, 17 марта в полицию Енбекшиказахского района обратилась 40-летняя жительница села Куш с заявлением о том, что в этот же день, около 16:00 часов ушла из дома и не вернулась ее трехлетняя дочь. Незамедлительно была создана специальная поисковая группа. В ее поисках было задействовано большое количество сотрудников полиции, ДЧС, кинологов, волонтеров, а также привлечены дроны с тепловизорами и вертолет.

    Теги:
    Полицейские Дети Полиция Алматы Убийство Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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