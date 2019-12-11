Трехлетний бюджет Шымкента утвержден с акцентом на развитие окраин

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На последней сессии этого года депутаты маслихата утвердили бюджет города Шымкента на 2020-2022 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Всего на очередной сессии маслихата города народные избранники рассмотрели 20 вопросов. Главными из них стали утверждение трехлетнего бюджета города и Стратегии развития мегаполиса до 2050 года.





По словам акима города Ерлана Айтаханова, объемы трансфертов из республиканского бюджета увеличились в 3 раза, и большая часть средств будет использована для решения проблем в удаленных населенных пунктах.

«Для решения ключевых проблем мегаполиса разработан трехлетний план, проведена работа с Правительством Казахстана по финансовым обоснованиям для его реализации. В результате объем средств, выделенных из республиканского бюджета, увеличен в 3 раза. В итоге размер бюджета составил 342 млрд 850 млн тенге. Это на 100 млрд тенге больше бюджета прошлого года. Средства будут направлены на здравоохранение, образование, жилищное строительство, обеспечение населения питьевой водой и инфраструктуру. Это даст новый импульс экономическому развитию города», - сказал аким.





В частности, для сферы образования выделят 127 222 млн тенге, что на 48% больше, чем в прошлом году. На эти средства будет построено 12 школ на 7020 мест (строительство начнется в 2020 году), капитально отремонтируют 11 школ и детских садов. Кроме того, будет отремонтирован Дворец школьников и обновлена материально-техническая база 134 школ.

Финансирование здравоохранения увеличилось в 2,2 раза – объем выделяемых средств составил 11,419 млн тенге. До конца года медицинские организации будут полностью оснащены компьютерами, а в следующем году 32 медицинских учреждения получат новое медицинское оборудование. В городской больнице №2, родильном доме №2 и реабилитационном центре «Мать и дитя» проведут капитальный ремонт. Помимо этого, в рамках ГЧП будет приобретено 100 карет скорой помощи и запущен автоматизированный call-центр.

Кроме того, из бюджета выделено 3 773 млн тенге на обеспечение населения качественной питьевой водой. В результате уровень обеспечения питьевой водой в городе достигнет 99% в ближайшие 3 года.













Немалая часть городского бюджета направлена на благоустройство территорий. В 2020 году в Шымкенте будут построены 4 парка, благоустроят въездные части в мегаполис.

В конце сессии Е. Айтаханов поздравил казахстанцев с 25-летием со дня образования маслихатов и вручил медали депутатам. Сам аким города также был награжден медалью «25 лет маслихатам Казахстана».





Автор: Марат Манаспаев