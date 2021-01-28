Трехлетнего ребенка спасли от бродячих собак в ВКО

КОКПЕКТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские спасли ребенка от бродячих собак в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

Евгений Силантьев рассказал, что он с супругой был на работе, а двое их сыновей – восьмилетний Илья и трехлетний Ярослав остались с бабушкой и дедушкой дома. Ребята решили поиграть на улице, и не заметили, как вышли за ворота.

Пока младший возился в сугробах, старший пошел за санками во двор и оставил братишку на несколько минут одного. Как вдруг, по словам Ильи, он услышал громкий лай собак и плач Ярослава. Когда старший брат побежал на крики, то увидел, как две большие собаки перегородили путь малышу и не давали ему пройти. Как раз в этот момент по трассе проезжали на служебной машине полицейские Ринат Халиуллин и Сымбат Оразгалиев. Заметив, как собаки окружили детей, они незамедлительно бросились на помощь.

«Мы ехали с дежурства, и увидели, как собаки нападают на малышей. Конечно, мы сразу завернули к дому и сигналом отогнали собак. Это дом моего друга, и я сразу узнал Ярослава и Илью. К счастью, ребята не пострадали, а только испугались», - рассказал капитан полиции Ринат Халиуллин.

Как выяснилось, собаки были бродячие и по факту уже приняты соответствующие меры.

Все обошлось благополучно, и эту историю никто бы не узнал, если бы спустя несколько дней в дежурную часть отдела полиции Кокпектинского района не позвонил папа малышей Евгений Силантьев и не поблагодарил полицейских.

«Я очень благодарен своему другу капитану полиции Кокпектинского района Ринату и его коллеге Сымбату за то, что они спасли моих детей и подоспели вовремя. Неизвестно, что бы случилось, если бы не они. Отрадно, что у нас в полиции служат такие достойные люди. Желаю всем сотрудникам полиции нашего района успехов в труде и спасибо им за то, что берегут наш покой», - сказал житель села Кокпекты Евгений.