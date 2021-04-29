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    14:59, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Трехлетнего ребенка насмерть сбил погрузчик в парке в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев мини-погрузчик сбил насмерть трехлетнего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, данный факт управлением полиции Медеуского района зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности».

    «К большому сожалению, травмы, полученные трехлетним ребенком, оказались несовместимы с жизнью, он скончался. За рулём спецтехники находился гр.У., 1970 года рождения. Начато следствие», - отметили в полиции.



    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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