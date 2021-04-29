Трехлетнего ребенка насмерть сбил погрузчик в парке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев мини-погрузчик сбил насмерть трехлетнего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, данный факт управлением полиции Медеуского района зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности».

«К большому сожалению, травмы, полученные трехлетним ребенком, оказались несовместимы с жизнью, он скончался. За рулём спецтехники находился гр.У., 1970 года рождения. Начато следствие», - отметили в полиции.



