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Трехлетнего мальчика вернули матери в Туркестанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Июня 2021, 22:47
Трехлетнего мальчика вернули матери в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Трехлетнего мальчика вернули матери в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Казыгуртского районного отдела полиции позвонила местная жительница и сообщила о том, что без вести пропал ее 3-летний сын. По словам матери, она оставила старшую дочь и младшего сына дома, а сама ушла на рынок. Когда вернулась спустя час домой, то заметила пропажу малыша.

Получившие сообщение стражи порядка незамедлительно начали розыскные мероприятия, в ходе которых обследовали места возможного появления пропавшего ребенка, опросили соседей и прохожих, разослали ориентировку с приметами мальчика во близлежащие пункты полиции.

В результате поисков полицейские обнаружили малыша на одной из улиц и вернули родителям живым и здоровым.

В свою очередь, мать найденного мальчика выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции за оперативность и проделанную работу.


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