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    16:00, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Трехэтажную гостиницу и цветочный магазин снесли в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы снесли трехэтажный комплекс на Кульджинском тракте, включающий в себя гостиницу, кафе и магазин. Он был признан судом самовольной постройкой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления градостроительного контроля.

    «Судебные разбирательства по иску Управления земельных отношений к собственникам объекта длились продолжительное время. Позднее, суд все же вынес решение о сносе, однако собственниками оно не выполнялось. Накануне мы произвели снос в принудительном порядке, при участии судебных исполнителей», - сообщили в управлении градостроительного контроля.

    Как упомянули в ведомстве, сегодня в городе снесли еще один коммерческий объект - цветочный магазин на улице Сатпаева.

    В прошлом году в результате проверки установлено, что цветочный павильон общей площадью более 180 квадратных метров возведен с многочисленными нарушениями.

    «Магазин строили без проектно-сметной документации и экспертизы проекта, без сопровождения авторского и технического надзоров, без уведомления уполномоченного органа о начале производства строительно-монтажных работ. Кроме того, строительство его осуществлено путем сноса индивидуального жилого дома в нарушении п.п.9 п.2 ст.34-2 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», - добавили в управлении.

    Ранее в Алматы снесли самовольную постройку на улице Радостовца, незаконно возведенные автомойки и ряд коммерческих помещений, а также летнее кафе и торговый объект.


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