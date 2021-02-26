Трехэтажную гостиницу и цветочный магазин снесли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы снесли трехэтажный комплекс на Кульджинском тракте, включающий в себя гостиницу, кафе и магазин. Он был признан судом самовольной постройкой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления градостроительного контроля.

«Судебные разбирательства по иску Управления земельных отношений к собственникам объекта длились продолжительное время. Позднее, суд все же вынес решение о сносе, однако собственниками оно не выполнялось. Накануне мы произвели снос в принудительном порядке, при участии судебных исполнителей», - сообщили в управлении градостроительного контроля.

Как упомянули в ведомстве, сегодня в городе снесли еще один коммерческий объект - цветочный магазин на улице Сатпаева.

В прошлом году в результате проверки установлено, что цветочный павильон общей площадью более 180 квадратных метров возведен с многочисленными нарушениями.

«Магазин строили без проектно-сметной документации и экспертизы проекта, без сопровождения авторского и технического надзоров, без уведомления уполномоченного органа о начале производства строительно-монтажных работ. Кроме того, строительство его осуществлено путем сноса индивидуального жилого дома в нарушении п.п.9 п.2 ст.34-2 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», - добавили в управлении.

Ранее в Алматы снесли самовольную постройку на улице Радостовца, незаконно возведенные автомойки и ряд коммерческих помещений, а также летнее кафе и торговый объект.