Трехэтажное здание загорелось в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по улице Толе бы загорелось трехэтажное здание. Возникла угроза распространения огня на рядом расположенное здание банка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

26 января в 19:23 силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Алмалинский район, улица Толе би, 177 В.

«По прибытии через 6 минут обнаружено горение открытым пламенем кровли и мансардного этажа трехэтажного здания, создалась угроза распространения огня на рядом стоящее здание. На месте пожара создано 2 участка тушения пожара: с южной и северной стороны. Развернуты пожарные автолестницы, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты всего в 50 метрах. Тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. На месте работает 10 единиц техники, 50 личного состава. Несмотря на угрозу обрушения конструкций, пожарные работают с соблюдением техники безопасности», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.







