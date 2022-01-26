Трехэтажное здание загорелось в центре Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по улице Толе бы загорелось трехэтажное здание. Возникла угроза распространения огня на рядом расположенное здание банка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.
26 января в 19:23 силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Алмалинский район, улица Толе би, 177 В.
«По прибытии через 6 минут обнаружено горение открытым пламенем кровли и мансардного этажа трехэтажного здания, создалась угроза распространения огня на рядом стоящее здание. На месте пожара создано 2 участка тушения пожара: с южной и северной стороны. Развернуты пожарные автолестницы, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты всего в 50 метрах. Тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. На месте работает 10 единиц техники, 50 личного состава. Несмотря на угрозу обрушения конструкций, пожарные работают с соблюдением техники безопасности», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
- Неосторожное обращение с огнем – самая частая причина пожаров в ВКО
- Хронология январских событий приведена в документальном фильме агентства «Хабар»
- Создана спецкомиссия по расследованию причин отключения электричества в южных регионах РК
- Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
- Треть пострадавших алматинских предпринимателей получат компенсацию в ближайшие дни
- Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана